شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يبتعد عن أعلى مستوى فى 4 أشهر مع استمرار عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب حاجة أكبر عملة مشفرة فى العالم إلى حوافز جديدة ،حتى تتمكن من العودة للتداول فوق الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ثم تسجيل مستويات جديدة خلال عدة أشهر.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 146$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 9,706$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,852$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,862$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 3.2% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لحاجز الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 10,199$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، بسبب موجة التصحيح الحالية التي تسيطر على تعاملات البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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وقفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الاثنين إلى إجمالي 290 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 آب/أغسطس الماضي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،فأسعار البتكوين تتراجع بسبب الحاجة إلى حوافز إيجابية جديدة ،تساعد أكبر عملة مشفرة فى العالم ، فى تجاوز الحاجز النفسي عند 10,000$ ،ثم تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال عدة أشهر.

لكن الوصول إلى هذا الحاجز النفسي الهام فى مطلع تعاملات 2020 ، فى حد ذاته يعكس الشعور الإيجابي الذي يسيطر على مستثمري التشفير ،وأن الاهتمام بالصناعة الوليدة قد ارتفع مرة أخرى.

وتعتقد منصة "Coinbase" أن تخفيض معدل معرض البتكوين سيعزز العملة المشفرة الرائدة لتحذو مكانة المعدن الثمين الذهب ،وستكون بمثابة منافس قوي للذهب فى العصر الرقمي.

من ناحية أخرى ، قامت شركة "Weiss Ratings" الأمريكية ،التي تقدم بيانات الاستثمار ، بترقية تصنيفها للبتكوين إلى سالب A ،وأعاذت ذلك إلى تحسن أساسيات العملة المشفرة الرائدة وحركة السعر الإيجابية خلال النصف الأول من هذا العام.