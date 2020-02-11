شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، حيث لا يزال تركيزا المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع /2019 ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.152% إلى 1.2894$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2913$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2922$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.2871$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 2.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي ،بفعل المخاوف حول العلاقات التجارية بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي بعد دخول بريكست حيز التنفيذ الفعلي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.91 نقطة ، عاكسا استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الإقبال فى ظل اعتبار الدولار الأمريكي أفضل استثمار بديل وقت المخاطر ، بجانب توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية الهامة من لندن ، أهم تلك البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالقراءة الفصلية " الربع الرابع /2019" و بالقراءة الشهرية "كانون الأول/ديسمبر" ، وتصدر بيانات أخرى عن مخرجات القطاعات الصناعية التي تمثل أكثر من 25% من قوة الاقتصاد.

بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع المتوقع نمو بمعدل 0.0% وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 0.4% ،و بالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 0.8 % وسجل الربع السابق نمو بمعدل 1.1%.

وتصدر بنفس التوقيت عن طريق مكتب الإحصائي الوطني القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو بمعدل 0.2% فى كانون الأول/ديسمبر من انكماش بمعدل 0.3% فى تشرين الثاني/نوفمبر.

ويصدر أيضا الإنتاج التصنيعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع نمو بمعدل 0.5% من انكماش بمعدل 1.7 % فى تشرين الثاني/نوفمبر ،كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع نمو بمعدل 0.3% من انكماش بمعدل 1.2% الشهر السابق.

وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 10.0 مليار جنيه إسترليني فى كانون الأول/ديسمبر ،من عجز بمقدار 5.3 مليار جنيه إسترليني فى تشرين الثاني/نوفمبر.