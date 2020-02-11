15 معلومة مهمة عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.. «انفوجراف»

في مارس عام 2015، أعلنت مصر عن إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس. وستكون العاصمة الإدارية الجديدة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات والرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية.

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