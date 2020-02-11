افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «ايجبس 2020» بحضور الرئيس السيسي

افتتحت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 11 وحتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

ويسلط المؤتمر، والذى يعقد للعام الرابع على التوالي، الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

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ويعكس مؤتمر البترول الدولي "ايجبس 2020، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلاً وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول، ويؤكد حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الايجابى الكبير الذى شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر موضوعات متنوعة من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات العالمية للبترول، وتتعلق تلك الموضوعات بجهود مصر للتحول لمركز اقليمى للطاقة وتنمية الأنشطة الرئيسية فى الصناعة من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق، بالإضافة إلى موضوعات السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الموضوعات ذات الأولوية القصوى ودور المرأة فى قطاع البترول إلى جانب إعطاء الفرصة للشباب والطلاب للمشاركة والتعرض للخبرات العلمية فى المجالات الفنية والتقنية.