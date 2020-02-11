الرقابة الصناعية: 814 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2109 دراسة فنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 814 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 2109 دراسة فنية متخصصة تضمنت 365 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، 1744 دراسة فنية متنوعة.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 232 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 83 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 187 استفساراً و102 شكوى.
وقال المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية بهدف تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيراً إلى أن المصلحة تقوم بدور فاعل في الرقابة على المنتجات الصناعية قبل تداولها بالأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري.
وفى وقت سابق، كشف تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة قامت خلال الـ11 شهر الأولي من عام 2019 بإجراء 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع، كما تم إجراء 19 ألف و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 الاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألفا و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 3 الاف و973 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، وترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2294 استفساراً و1322 شكوى.
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