شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطر تتحول للتسعير الآجل لتحميلات الخام فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان اليوم الثلاثاء إن قطر تحولت إلى التسعير الآجل لمبيعاتها طويلة الأجل من الخام بدءا بتحميلات شحنات مارس، لتنسجم أسعارها مع منتجى الشرق الأوسط الآخرين.

وقالا إن قطر حددت سعر البيع الرسمى لشحنات مارس من الخام البرى عند 2.40 دولار للبرميل فوق المتوسط الشهرى لأسعار عمان ودبى المعروضة من بلاتس.

وأضاف المصدران أن سعر الخام البحرى فى مارس تحدد بعلاوة 2.10 دولار للبرميل.