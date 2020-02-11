شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنك البلاد" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك البلاد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 375 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم.

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ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.