شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك الرياض" يعتزم إصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض عن تأسيس برنامج الصكوك وعن عزمه طرح الإصدار الأول للصكوك الأولية والثانوية بموجب البرنامج، وبموجب الأحكام التي يحددها البنك ووفقًا لظروف السوق.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قام بتعيين كلاً من جي بي مورجان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول كمدراء مجتمعين للطرح المتوقع.

وبحسب البيان، تبلغ إجمالي قيمة البرنامج مبلغا لا يتجاوز 3 مليار دولار، على أن يتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

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ويستهدف البنك من هذا الطرح المتوقع إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية.

هذا ويخضع الطرح المتوقع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكان البنك قد أعلن، في يناير 2018، عن عزمه تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية في جزء أو عدة أجزاء وعلى عدة مراحل من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها داخل المملكة أو خارجها بالريال السعودي والدولار الأمريكي أو بأي عملة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباحه بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.