شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دخل العمليات يصعد بأرباح "الراجحي" 12% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 11.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 10.1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019 يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.49%. وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

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كذلك انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7% حيث أن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، وقابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.4 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 14.5 مليار ريال خلال العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 7.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.