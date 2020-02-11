شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى السعودي يطالب بتثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالب مجلس الشورى السعودي، مؤخرا وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020 عند نفس مستوياتها للعام 2019.

وطالب المجلس أيضا وزارة التجارة والاستثمار بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ، وفق للصفحة الرسمية للمجلس على "تويتر".

وأقرت الجهات المختصة في السعودية مؤخرا، إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

وأتى هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.