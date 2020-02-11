شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات جديدة لـ"سليمان الحبيب الطبية" بمليارات الريالات لزيادة الطاقة الاستيعابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة سليمان الحبيب الطبية ضخ 6 مليارات ريال في ثلاثة مشاريع جديدة هي الأكبر بالرياض وجدة.

وبحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ذلك يهدف زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 60% بإضافة 1180 سريرا للطاقة الحالية والتي تبلغ 1913 سريرا.

وسيجعل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجموعة 3093 سريراً خلال الأربع سنوات المقبلة.

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حققت المجموعة أرباحاً سنوية للعام 2019 م بلغت 870 مليون ريال، أي بمعدل نمو 9% عن أرباح عام 2018م.

يشار إلى أن السوق السعودي هو الأكبر بالنسبة لمجموعة سليمان الحبيب، ولديها في المنطقة الغربية مستشفيين في جدة، إضافة إلى مستشفى جديد في منطقة شمال الرياض.

وتستعد شركة مستشفيات سليمان الحبيب لطرح 15% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية "تداول".