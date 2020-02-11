شكرا لقرائتكم خبر عن "الحبيب الطبية" تطرح رسميا 15% من أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الحبيب الطبية في مؤتمر صحفي عقد بالرياض عن تفاصيل طرح 52.50 مليون سهم، تمثل 15 % من جملة أسهم المجموعة البالغة "350" مليون سهم للاكتتاب، والطرح العام الأوليّ في السوق المالية السعودية "تداول".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني، خلال المؤتمر، إن خطوة الطرح تهدف إلى تعزيز فرص النمو في المستقبل ودعم أنشطتنا.

وأكد الحقباني أن الطرح ليس هدفا بل وسيلة لتعزيز فرص النمو مستقبلاً وزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز إطار الحوكمة الداخلية لتتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وإتاحة الفرصة أمام مساهمين جدد للاستفادة من قدرات المجموعة في استثمار آمن.

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وأشار إلى أن اختيار توقيت الطرح يأتي في ظل المتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي بما فيها القطاع الصحي والنمو الحاصل فيه.

وتأسست الشركة كمؤسسة فردية باسم "مجمع عيادات الدكتور سليمان عبدالعزيز الحبيب للخدمات الطبية" في العام 1995م، حتى صارت "شركة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية" وتزاول نشاطها في مجالات متعددة تشمل المستشفيات والصيدليات والحلول الطبية.

وتقوم المجموعة بتصميم وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتقدم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للغير، إذ تتولى إدارة وتشغيل المركز الطبي الجامعي التابع لمدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين، وكذلك أقسام العناية المركزة في ست منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة في خمس مدن بالمملكة.

وتقدم الحلول التقنية لنحو 17 مستشفى من خارج المجموعة. كما تشغل 7 منشآت صحية متمثلة في 22 مستشفى ومركزا طبيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1913 سريرا لخدمة أكثر من 3 ملايين مراجع سنوياً في المملكة والبحرين والإمارات.