شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للبترول الكويتي يقرر مبدئيا دمج القطاع بكيان واحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق المجلس الأعلى للبترول بالكويت خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا من حيث المبدأ بإعداد دراسة دمج شركات مؤسسة البترول بالدولة بكيان واحد عملاق دف تخفيض التكلفة ومنع ةالازدواجية الموجودة في آلية العمل الراهنة للشركات التابعة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال عام ونصف لعامين.

واعتمد المجلس استراتيجية القطاع النفطي المحدثة والتي تتركز على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية والتركيز على الوقود النظيف وتتضمن انتاج 3 ملايين برميل نفط خام يوميا اعتبارا من 2020 ليتصاعد الانتاج كل 5 سنوات حتى يصل إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2040، بحسب "الأنباء الكويتية".

وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وتمت الموافقة لمؤسسة البترول الكويتية في المضي قدما في دراسة هيكلة القطاع النفطي.