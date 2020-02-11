شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع بنوك الكويت تشهد نموا بـ 143 مليوذن دينار في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية بشكل طفيف بما نسبته 0.3% بما يعادل 143 مليون دينار إلى 43.627 مليار دينار في نهاية 2019 مقابل 43.484 مليار دينار في نهاية 2018 .

وتفصيلا، ارتفعت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي بدولة الكويت بنسبة 11% بما يعادل 755 مليون دينار إلى نحو 7.388 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 6.633 مليار دينار قيمتها في نهاية عام 2018، بحسب "الجريدة".

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وفي المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدولة بنسبة 1.7%، بما يعادل 612 مليون دينار إلى 36.239 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 مقابل 36.851 مليار دينار في نهاية 2018.

وارتفع إجمالي التسهيلات للعام الماضي إلى 38.428 مليار دينار بدعم من زيادة زاد إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة بلغت 3.9 % إلى 16.439 مليار دينار، ونمو التسيهلات الاستهلاكية 35.9% إلى 1.445 مليار دينار.

وارتفعت التسهيلات المقسطة الموجهة للقطاع الإسكاني والعقاري ككل إلى 20.877 مليار دينار في نهاية 2019. وزاد رصيد شراء الأوراق المالية لعام 2019 إلى نحو 2.634 مليار دينار.