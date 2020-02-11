شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنفاق الكويتيين والمقيمين على الإسكان 3% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين على الإسكان بالكويت بنحو 2.8 %، وبما قيمته 672.6 مليون دينار خلال 2019.

وبحسب بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فإن إنفاق المواطنين والمقيمين على الإسكان انخفض إلى 23.18 مليار دينار، مقارنة مع 23.85 مليار دينار أنفقوها خلال 2018.

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وتراجع إنفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت من خلال المشتريات المباشرة عبر نقاط البيع، أو السحوبات المنفذة عبر أجهزة السحب الآلي، بنسبة 13.6% ليبلغ 1.22 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب صحيفة "الراي".

وانخفض إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون على شراء السلع والخدمات مباشرة عبر نقاط البيع 6.7 % ليبلغ إجمالي مشترياتهم المباشرة 10.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وتراجع حجم الإنفاق على السلع والخدمات داخل الكويت بنسبة 5.6% إلى 9.84 مليار دينار، وانخفض الإنفاق على المشتريات بالخارج 17.4% ليبلغ نحو 864.1 مليون دينار.