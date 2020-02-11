شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات البستانية " :الموالح والمنتجات المصرية ستعود للصين قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان كامل ، المدير التنفيذى لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ، إن تأثير فيروس كورونا على الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة سيكون محدود ، فى ظل الجهود التى تبذلها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستعود الصادرات المصرية من الموالح والعنب إلى الصين .
وطالبت كامل ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، على هامش مشاركتها فى معرض فروت لوجستيكا لصادرات الخضر والفاكهة فى برلين ، بضرورة مراعاة المنافسة القوية من العديد من الدول الصادرات الزراعية المصرية ، مما يستلزم دعمها لضمان تواجدها ومنافستها على المستوى الدولى .
وحول الدور الذى تدعم به الجمعية صغار المزارعين أشارت إيمان كامل ، الى أن الجمعية لديها واحدة من أهم المبادرات ، لدعم صغار المزارعين تتضمن توفير الخبراء والارشاد لزراعات الموالح والرمان والنباتات الطبية والعطرية ، مع تقديم الارشاد لمختلف المزارع بالتعاون مع 25 جمعية بالعديد من المحافظات بداية من الجيزة وحتي أسوان ، لافتة إلى التركيز على تقديم برامج ارشادية خلال موسم الانتاج وتقديم برامج مكافحة متكاملة وآمنة ، وتقديم برامج تتعلق بالتعبئة والتغليف.
وحول أبرز المحاصيل التى يتم تقديم الدعم لها ، أوضحت إيمان كامل ، إن من الرمان والجوافة والفراولة والموالح والمانجو والبلح والنباتات الطبية والعطرية والفاصوليا والبصل والثوم و الطماطم وذلك فى10 محافظات هي البحيرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والاسماعيلية والمنيا واسيوط وقنا والاقصر وأسوان ، هذا بخلاف ما يتم من مبادرات زراعية فى محافظة الوادى الجديد وزراعة النخيل وتقديم الدعم لشباب المزارعين هناك .
جدير بالذكر أن جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية " هيا " تأسست عام 1996 ، لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين والمصدرين ، بما يحسن من جودة المنتج المصرى .
كانت هذه تفاصيل خبر "الصادرات البستانية " :الموالح والمنتجات المصرية ستعود للصين قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.