شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات البستانية " :الموالح والمنتجات المصرية ستعود للصين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إيمان كامل ، المدير التنفيذى لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ، إن تأثير فيروس كورونا على الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة سيكون محدود ، فى ظل الجهود التى تبذلها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس بمجرد انتهاء هذه الأزمة ستعود الصادرات المصرية من الموالح والعنب إلى الصين .

وطالبت كامل ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، على هامش مشاركتها فى معرض فروت لوجستيكا لصادرات الخضر والفاكهة فى برلين ، بضرورة مراعاة المنافسة القوية من العديد من الدول الصادرات الزراعية المصرية ، مما يستلزم دعمها لضمان تواجدها ومنافستها على المستوى الدولى .

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وحول الدور الذى تدعم به الجمعية صغار المزارعين أشارت إيمان كامل ، الى أن الجمعية لديها واحدة من أهم المبادرات ، لدعم صغار المزارعين تتضمن توفير الخبراء والارشاد لزراعات الموالح والرمان والنباتات الطبية والعطرية ، مع تقديم الارشاد لمختلف المزارع بالتعاون مع 25 جمعية بالعديد من المحافظات بداية من الجيزة وحتي أسوان ، لافتة إلى التركيز على تقديم برامج ارشادية خلال موسم الانتاج وتقديم برامج مكافحة متكاملة وآمنة ، وتقديم برامج تتعلق بالتعبئة والتغليف.

وحول أبرز المحاصيل التى يتم تقديم الدعم لها ، أوضحت إيمان كامل ، إن من الرمان والجوافة والفراولة والموالح والمانجو والبلح والنباتات الطبية والعطرية والفاصوليا والبصل والثوم و الطماطم وذلك فى10 محافظات هي البحيرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والاسماعيلية والمنيا واسيوط وقنا والاقصر وأسوان ، هذا بخلاف ما يتم من مبادرات زراعية فى محافظة الوادى الجديد وزراعة النخيل وتقديم الدعم لشباب المزارعين هناك .

جدير بالذكر أن جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية " هيا " تأسست عام 1996 ، لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين والمصدرين ، بما يحسن من جودة المنتج المصرى .