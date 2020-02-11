شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للجلسة الثانية أمام الين والأنظار على شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.89 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.77، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.91، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 109.74.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

كما تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراق المصرفي في كونيتيكت، وحديث رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في حدث دار البلدية في مونتانا.