شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة السابعة على التوالي قبيل شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 17.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.76$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.79$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.87 مقارنة بالافتتاحية عند 98.86.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

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كما تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراق المصرفي في كونيتيكت، وحديث رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في حدث دار البلدية في مونتانا.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين أيضا عن كثب لما سوف يسفر عنه حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد عن التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس اللوردات في لندن والتي تأني عقب ساعات من الكشف عن بيانات النمو للربع الأول للاقتصاد البريطاني.

على الصعيد الأخر، لا تزال الشكوك حيال مدى سرعة عودة المصانع الصينية للعمل قائمة في أعقاب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم، والتي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 1,011 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة على الأقل.