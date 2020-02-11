شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على القرار الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع 2009 متغاضية عن متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال التقرب لقرار روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقرارها حيال تأيد التوسع في خفض الإنتاج لأوبك بلس بواقع 600 ألف برميل يومياً من عدمه.

وفي تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.93% لتتداول عند مستويات 50.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.61$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 49.57$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.58% لتتداول عند 53.93$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.62$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 53.27$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.85 مقارنة بالافتتاحية عند 98.86، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لانطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأنه قد يتم تعديل موعد اجتماع أوبك بلس المقبل بسبب فيروس كورونا، موضحاً أنه حتى الآن سيتم عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدى أوبك في الرابع من آذار/مارس المقبل، وذلك قبل أن يتم عقد الاجتماع الوزاري لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده أو ما يعرف بأوبك بلس، في السادس من آذار/مارس.

كما نوه أوليانوف، إلي أنه قد يتم تغيير تلك المواعيد في ظلال المخاوف من تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط العالمية، ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب الجمعة الماضية عن أنه لا يوجد في الوقت الراهن علامات على تراجع الطلب الصيني على النفط في روسيا، بينما لا يزال هناك مخاوف حيال انتشار فيروس كورونا في الصين، ما يدعم التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط ما بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً.

ونود الإشارة لكون اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الخميس الماضي عقب انقضاء اجتماعاتها المكثفة على مدار ثلاثة أيام، التوسع في خفض الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو، مع العلم أن التحالف ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

بخلاف ذلك، لا تزال الشكوك حيال مدى سرعة عودة المصانع الصينية إلى العمل قائمة في أعقاب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم، والتي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 1,011 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة على الأقل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من شباط/فبراير الجاري، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الماضي لمستوى قياسي جديد إلى 13 مليون برميل يومياً.