شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض اليورو للجلسة السابعة على التوالي للأدنى لها في أربعة أشهر أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد وشهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتطلع لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد عن التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.0910 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0911، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.0908، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0917.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي غداً الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

كما تتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراق المصرفي في كونيتيكت، وحديث رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في حدث دار البلدية في مونتانا.