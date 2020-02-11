شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي أسعار البلاتينيوم متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في أربعة أشهر قبيل شهادة باول أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 964.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 963.26$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.88 مقارنة بالافتتاحية عند 98.86.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لانطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، لا تزال الشكوك حيال مدى سرعة عودة المصانع الصينية إلى العمل قائمة في أعقاب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم، والتي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 1,011 شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس التاجي الذي انتشر في 27 دولة على الأقل.