شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التنمية الاقتصادية" البحرين يكشف استقطاب استثمارات بـ835 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد مؤخراً استقطابه 134 شركة عام 2019، أبدت خططا باستثمار 835 مليون دولار أمريكي.

وأشار بيان المجلس الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك سينعكس إيجاباً على خلق أكثر من 6000 وظيفة جديدة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشملت الاستثمارات عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.

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وأتت الشركات من عدد من الدول أبرزها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى هونج كونج.

وقال خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي للمجلس: "مع دخولنا عام 2020، نتطلع إلى المزيد من النمو في قطاعاتنا غير النفطية فيما تواصل المملكة مسار التنويع الاقتصادي".

ويتمثل مجلس التنمية الإقتصادية دور الهيئة العامة المختصة بشكل عام بوضع والإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، وتوفير المناخ اللائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارتها وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.