شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الميل الصاعد الهادئ ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.9836، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.9945، في حين يمثّل الثبات فوق 0.9712 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9730 والمقاومة 0.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد