شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليحافظ على ثباته دون مستوى 0.6754، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار كسر مستوى 0.6670 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6560 كهدف تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 11-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.