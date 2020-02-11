شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليحافظ على ثباته دون مستوى 0.6754، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار كسر مستوى 0.6670 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6560 كهدف تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط