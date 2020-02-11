شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع طفيف ليتحرك حول حاجز 54.00 دولار، بينما لا يزال التأثير السلبي لنموذج العلم الهابط المكتمل مسبقاً فعالاً، ليدعم استمرار التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 52.00.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مسيطراً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط