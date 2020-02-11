الاقتصاد

النفط عند الهدف الأول – تحليل - 11-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 50.00 ويستقر قربه، ويتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، بينما لا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 48.30، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 51.80 و52.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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