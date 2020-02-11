شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 17.60، ويقدّم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار اختراق 18.00 لتأكيد الاندفاع نحو 18.38 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 17.60 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو 16.96 كهدف سلبي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد