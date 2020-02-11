شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجد مقاومة قوية – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بشكل طفيف بعد ملامسة مستوى 1575.90، مما يشير إلى أهمية هذا المستوى لمصير الوجهة التالية، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1611.20.
مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 1554.10 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1590.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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