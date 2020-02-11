شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.3320 لكن دون أن يتمكن من الثبات طويلاً فوقه، ليرتد هبوطاً ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري الأول 1.3286، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة فرعية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق 1.3260، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3360.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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