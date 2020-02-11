شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بإيجابية – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لتوجه السعر لاستئناف المسار الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 110.50 كمحطة أولى، مع الإشارة إلى أن المتوسط التحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 111.50 بعد تجاوز المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 109.33 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد