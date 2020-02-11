شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.2920 بعد المحاولات الإيجابية التي شهدها يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.2736. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون 1.2920. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.2980 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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