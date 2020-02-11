شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية يوم أمس ليبدأ اختبار حاجز 1.0900، ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.0860، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.0780 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 1.1010.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط