شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية يوم أمس ليبدأ اختبار حاجز 1.0900، ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.0860، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 1.0780 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 1.1010.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 11-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.