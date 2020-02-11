شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 575 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول،ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 585 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 585 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 570 بينما مستوى المقاومة هو 578.فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط