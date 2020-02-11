شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 47٫90 فلس، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 49 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 40 فلس خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.6 بينما مستوى المقاومة هو 49.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط