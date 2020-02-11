شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) يختبر الدعم الحالي -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 403 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 405 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 390 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 401 بينما مستوى المقاومة هو 404 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط