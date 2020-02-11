شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الخصوصية القابضة (SPEC) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 80٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 83٫50 فلس، دفعت السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 77 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 84 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 79.7 بينما مستوى المقاومة هو 81.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط