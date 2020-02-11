شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 207 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة،مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 208 فلس، مما يشير الى إمكانية انخفاض السهم لمستويات قد تصل الى 205 فلس كمستوى أول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 206 بينما مستوى المقاومة هو 208 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط