شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 818 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 840 فلس، ليستقر بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 800 فلس كمستوى أول ثم 760 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 840 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 814.0 بينما مستوى المقاومة هو 825.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط