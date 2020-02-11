شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 39 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى أول ثم 33 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.3 بينما مستوى المقاومة هو 39.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط