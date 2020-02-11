شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 461 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 487 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 450 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 490 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 450 بينما مستوى المقاومة هو 475 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط