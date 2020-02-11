شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 461 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 487 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 450 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 490 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 450 بينما مستوى المقاومة هو 475 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ميزان القابضة (MEZZAN) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 11-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.