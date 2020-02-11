شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 6892 نقطة، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد م الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,833 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,944 نقطة