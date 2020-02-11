شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وذلك على الرغم من تنامي الشكوك حيال مدى سرعة عودة المصانع الصينية إلى العمل عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تم تمديدها ضمن الجهود الرامية لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص على الأقل أغلبهم في مدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات موسم الكشف عن نتائج أعمال الشركات والمصارف للربع الأول، بالتزامن مع تطلع الأسواق اليوم الثلاثاء لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد عن التقرير السنوي للمركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب هذا الأسبوع وهو الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطون.

وصولاً إلى شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس اللوردات في لندن والتي تأني عقب ساعات من الكشف عن بيانات النمو للربع الأول للاقتصاد البريطاني الذي خرج مع نهاية الشهر الماضي من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي ويتفاوض حول العلاقات المستقبلية للندن مع بروكسل حتى نهاية هذا العام، ونود الإشارة، إلى أنه يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم بسبب عطلة يوم التأسيس الوطني هناك.

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مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.92% ليربح 36.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,952.06، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 12.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,902.61.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.40% ليربح 381.40 نقطة ويصل إلى المستوى 27,622.74، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.34% ليربح هو الأخر 29.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,230.64.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.98% ليربح 115.23 نقطة ويصل إلى المستوى 11,817.82، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربح هو الأخر 42.17 نقطة ويصل إلى المستوى 7,054.70.