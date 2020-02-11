شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر بهذا الإغلاق تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق المؤشر مكاسب قليلة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 19.41 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7,800.00، طيلة استقراره أدنى مستوى 8,000.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,076.79. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 134 عدد أسهم الشركات الخاسرة 48 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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