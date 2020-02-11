شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمان أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.6703 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6687، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6708، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6681.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية استقرار الاتساع عند ما قيمته 3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن كثب لانطلاق فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث من المرتقب أن يدلي باول اليوم بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب وذلك قبل أن يدلي غداً الثلاثاء بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

كما تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 6.93 مليون مقابل 6.80 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال الإشراق المصرفي في كونيتيكت، وصولاً لحديث رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري في حدث دار البلدية في مونتانا.