شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 2 مقابل 1 في القراءة السابقة لشهر تشرين كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية استقرار الاتساع عند ما قيمته 3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

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