شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم المصافي (2030) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد السهم خسائر فادحة بلغت نسبتها -7.82% بما يعادل -4.20 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 47.85، ليستهدف مستوى المقاومة 53.56 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 52.80.