شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الباحة (4130) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 7.54% بما يعادل 1.26 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.02 ومستوى المقاومة 19.10.