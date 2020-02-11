شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليكون بذلك دايفرجنس إيجابي يزيد من الضغط الإيجابي على تداولات السهم القادمة، وقد ساعد السهم في صعوده أيضاً استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أعطاه قوة جعلته يغلق على مكاسب بلغت نسبتها 7.06% بما يعادل 3.50 نقطة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.90 ومستوى المقاومة 58.00.
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