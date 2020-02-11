شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يلامس يتصدر القائمة الخضراء– تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم متلايف إيه آي جي (8011) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعوض بذلك بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 9.99% بما يعادل 1.70 نقطة، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم صعوداً بالنسبة المئوية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك ونظراً لقوة ارتفاع السهم الأخير نرجح له المزيد من المكاسب خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.00، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00.