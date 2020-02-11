شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 11-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم عسير (4080) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 10.90، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 12.64 إلى 8.09)، ليحقق السهم مكاسب هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 2.40% بما يعادل 0.26 نقطة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القدامة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.90، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 11.67 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.90 ومستوى المقاومة 11.67.